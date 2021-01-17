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رياضة

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

الأحد 17/يناير/2021 - 11:06 ص
طارق يحيي
طارق يحيي
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عمرو الحلوانى

استقر مسئولو قناة الزمالك على إبعاد طارق يحيى عن تقديم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة النادي وأصبح البرنامج مقتصرا على خالد الغندور فقط خلال الفترة الحالية.

وعلم "صدى البلد" أن طارق يحيى لن يظهر مجددا كمقدم لبرنامج زملكاوى خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل استقرار مسئولى القناة على تقديمه لبرنامج آخر خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يعود طارق يحيى لتقديم برنامج آخر عبر قناة الزمالك بعيدا عن برنامج زملكاوى وسيتناول البرنامج كافة أخبار الأندية وليس الزمالك فقط و سيكون برنامجاً خاصاً بالأندية الأخري .

ويسعى مسئولو قناة نادى الزمالك إلى تطوير القناة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة بضخ مجموعة من البرامج الجديدة .

وكانت الأيام الماضية شهدت ظهور أحمد عفيفي المحلل الكروى عبر قناة الزمالك وأصبح مقدما لبرنامج فن وهندسة والذى يتناول تحليل المباريات الخاصة بالزمالك والدوريات العالمية .

 

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