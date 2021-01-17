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بعد الفوز الساحق.. ناقد رياضي: مستوى أداء مقدونيا أقل كثيراً من منتخبنا الوطني

الأحد 17/يناير/2021 - 11:11 ص
ناقد رياضى
ناقد رياضى
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شيرين عادل
قال محمد السيد، الناقد الرياضي بجريدة الأخبار المسائي، إن منتخبنا الوطني لكرة اليد قدم مباراتين بشكل ممتاز ، خاصة بعد الفوز الساحق لمنتخبنا الوطنى على فريق مقدونيا بمباراته أمس السبت التي انتهت 38 هدفاً لصالح منتخب مصر  و19 لفريق مقدونيا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مستوى أداء مقدونيا كان أقل كثيرا من المنتخب الوطني لكرة اليد خاصة أن منتخب مقدونيا لم يكن مشاركا أساسيا فى البطولة وإنما كان بديلا عن فريق التشيك. 

وأشار إلى أن منتخبنا الوطني بأدائه الفني الممتاز يوجه رسالة للجمهور ولكافة المنتخبات بأننا نمتلك منافسة وهدفا وهو إحراز كأس البطولة ، لافتا إلى أن منتخب السويد من أقوى المباريات التي من المقرر أن يواجهها المنتخب الوطني. 

وأشار إلى أن الدنمارك حامل اللقب بالبطولة الماضية أما فرنسا فقد تأهلت لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد في دورتها السابقة ، لافتا إلى أن كافة المنتخبات بالتساوي تعاني إصابات وعدم أخذ فترة تدريب كافية بسبب أزمة كورونا.

وتابع أنه على الرغم من تصدر فريق السويد مجموعة المنتخب المصري، وذلك بفارق عدة أهداف، مؤكدًا أن منتخبنا الوطني قدم أداء فنيا رائعا أشاد به الجميع حيث إنه مزيج بين المنتخب الأول ومنتخب الناشئين  وعناصر مميزة في كافة المراكز.
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