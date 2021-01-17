بسبب كورونا.. جامعة عين شمس: تقديم ومناقشة رسائل الماجستير عبر الإنترنت.. وبدء الاختبارات نهاية فبراير.. وشكل الامتحانات حسب طبيعة المادة.. وإجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب

بعد كورونا.. مناقشة رسايل الماجستير أون لاين بهندسة عين شمس

بعد زيادة الإصابات.. صيدلة عين شمس تكشف عن كيفية مناقشة رسائل الماجستير بالكلية

علوم عين شمس: توقف أعمال الماجستير والدكتوراه بالكلية لحين عودة الدراسة بعد قرار التأجيل





فى ظل الأوضاع التي يمر بها التعليم العالي في مصر، بسبب زيادة ارتفاع منحني إصابات فيروس كورونا المستجد، وقرار المجلس الأعلى لتأجيل الاختبارات لبعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، يرصد موقع "صدى البلد" كيفية يتم تقديم رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعات عين شمس والطرق المستحدثة التي يتم استخدامها كطرق بديلة للحضور إلى الحرم الجامعي.





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قال الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن جميع الاختبارات بالكلية متوقفة حتى نهاية إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، بعد زيادة منحنى إصابات العدوي بفيروس كورونا، لافتًا إلى استعداد الكلية لبدئها منتصف فبراير القادم وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ جميع التدابير الوقائية.







وأوضح "خليل"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن رسائل الماجستير والدكتوراه تناقش عبر الإنترنت للرسائل التي حدد ميعادا لمناقشتها من قبل وليست داخل الحرم الجامعي، وذلك للحفاظ على أعضاء هئية التدريس والمقدمين من العدوى بينهم.





وأشار إلى أن موعد بدء اختبارات الماجستير والدكتوراه بشهر فبراير، مؤكدًا أن شكل الاختبارات يختلف من مادة إلى أخرى حسب طبيعة دراستها.







من جانبه، قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتبع الطرق التكنولوجية التي تساعد الطلاب في سير العملية التعليمية بشكل إيجابي، وذلك بعد اعتماد التعليم الهجين والتعليم عن بعد بالجامعات بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.







وأوضح "أبو شنب"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن تقديم رسائل الماجستير ومراجعتها يتم عبر الإنترنت بعد الاعتماد على التعليم عن بعد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب زيادة منحنى إصابات العدوى بالفيروس، مؤكدًا أن المناقشات النهائية للرسائل تتم داخل الكلية، وذلك بحضور كل من المناقشين والمحكمين وصاحب الرسالة، وذلك للرسائل التي حدد ميعادها من قبل صدور القرار وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ جميع التدابير الوقائية.







ولفت عميد الكلية إلى أن موعد انعقاد اختبارات رسائل الماجستير والدكتوراه بنهاية شهر فبراير، وذلك بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسى، منوها إلى أن الاختبارات بشكلين المقالى والاختبارات من متعدد حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب.







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وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لاستقبال اختبارات نهاية الفصل الدراسي بنهاية إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات للحفاظ على الطلاب ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.





وأوضح "رجاء"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن جميع أعمال تقديم رسائل الماجستير والدكتوراه متوقفة لحين صدور القرارات الجديدة الخاصة بعودة الدراسة، مؤكدًا تقديم الاختبارات فقط للرسائل التي حدد ميعادها من قبل صدور أى قرارات وفقًا لقررات المجلس الأعلى للجامعات.







ولفت عميد الكلية إلى أن موعد اختبارات رسائل الدكتوراه والماجستير بالكلية بداية من شهر سبتمبر القادم، لافتًا إلى أنه بنهاية شهر فبراير تبدأ اختبارات الدور الثاني للدبلومات بالكلية بنهاية شهر فبراير بعد عودة الدراسة.