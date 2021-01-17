البحوث الفلكية تكشف عن مهام برامج رصد الحطام الفضائى .. فيديو

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الحطام الفضائى هو جميع المخلفات وناتج برامج الفضاء الموجودة للفضاء الخارجى للأرض، منوها إلى أنه عند انتهاء فترة العمر لأقمار صناعية معينة فتنفجر أو تعتبر مفقودة فى هذا الفضاء، لتصبح كل هذه النتائج تسمى مخلفات، متابعا أن تلك النتائج تعمل على تهديد دمار الأقمار الصناعية التى تدور حاليا فى الفضاء، أو إنها تخترق الغلاف الجوى وتهبط على الأرض بعد تحطيمها.





وأضاف"رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية"تن"، أن برامج رصد الحطام الفضائى تعمل على محورين أساسين، وهما المحافظة على الأقمار الصناعية التى تدور فى مدارتها فى الفضاء، وذلك حتى لا تصتدم بإحدي مخلفات الحطام الفضائى، إضافة إلى مراقبة أى مخلفات ناتجة لهذا الحطام عند تحطيمها واختراقها للغلاف الجوى.

وأشار إلى أن تم افتتاح أحدث محطة لرصد الحطام الفضائى خلال يوم 20 ديسمبر، كما أنه يوجد محطة للأقمار الصناعية فقط، وأخرى لرصد المذنبات وجميع الأجسام التى تقترب من الأرض، مضيفا أن يوجد عمل إنشاءات جديدة تابعة لتلك المحطات فى فرع المعهد فى كلا من المحافظتين مرسى مطروح و أسوان.

جدير بالذكر أنه كان قد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع هزة أرضية في الجيزة مصدرها مدينة 6 أكتوبر. وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح حقيقة تعرض اصطدام كويكب بالأرض خلال الشهر الجاري، وأكد المعهد في بيان إن هذه الكويكبات تمر على مسافات آمنة من كوكبنا ولا يوجد داع للقلق.

وشدد المعهد القومي للبحوث الفلكية على ضرورة التأكد من صحة هذه الأخبار وأخذها من مصادرها الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات.