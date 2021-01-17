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محافظات

تحسبا للأمطار .. كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع الطقس السيئ

الأحد 17/يناير/2021 - 11:45 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد ، طقسًا مائلًا للبرودة، وهبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حالة الطوارئ ، لمواجهة أي أامطار قد تشهدها مدن وقرى المحافظ خلال الساعات المقبلة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تواصلًا على مدار الساعة مع هيئة الارصاد ، ومتابعة لحالة الطقس ، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح ، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط ، مما جعلها تتعرض لموجة من الامطار ،ويتم التعامل معها في حينه.

وتابع: " كما يتم نشر  تحذيرات على  الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات مجالس المدن، ويتم الاعلان عن طريق  رؤساء القرى والمدن ، للمواطنين ، خشية تعرضهم لحوادث.

ومن جانبها، تغلق إدارة المرور الطرق سواء رافد الطريق الدولي الساحلي أو روافده في حالة  الشبورة الكثيفة ، حرصًا على حياة المواطنين والمسافرين من كفر الشيخ للمحافظات الأخرى أو الانتقال داخل مراكز المحافظة.
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