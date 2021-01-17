تحسبا للأمطار .. كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع الطقس السيئ

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، طقسًا مائلًا للبرودة، وهبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية.





وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حالة الطوارئ ، لمواجهة أي أامطار قد تشهدها مدن وقرى المحافظ خلال الساعات المقبلة.





وأشار المحافظ، إلى أن هناك تواصلًا على مدار الساعة مع هيئة الارصاد ، ومتابعة لحالة الطقس ، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح ، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط ، مما جعلها تتعرض لموجة من الامطار ،ويتم التعامل معها في حينه.





وتابع: " كما يتم نشر تحذيرات على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات مجالس المدن، ويتم الاعلان عن طريق رؤساء القرى والمدن ، للمواطنين ، خشية تعرضهم لحوادث.





ومن جانبها، تغلق إدارة المرور الطرق سواء رافد الطريق الدولي الساحلي أو روافده في حالة الشبورة الكثيفة ، حرصًا على حياة المواطنين والمسافرين من كفر الشيخ للمحافظات الأخرى أو الانتقال داخل مراكز المحافظة.