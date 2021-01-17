شعبة اللوجستيات تشارك في المسابقة السنوية العالمية لشباب صناعة النقل الدولي

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية عن البدء في استقبال المتقدمين للمسابقة السنوية العالمية التي تنظمها منظمة الفياتا العالمية بالتعاون مع الأياتا ونادي الحماية الدولي للعام الحالي، تحت عنوان" "YOUNG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS AWARD"، حيث ستقوم الشعبة باجراء مسابقة لترشيح أحد الكوادر الشبابية حيث تشترط المسابقة علي ألا يتجاوز عمر المتسابق عن 32 عاما بحلول شهر يناير 2021، بالاضافة إلي سابقة عمله بمجال ترحيل البضائع لمدة عامين على الأقل .





وأوضحت الشعبة، في بيان لها، أن جوائز المسابقة تتمثل في دعوة الفائزين لحضور المؤتمر الدولي للمنظمة المنعقد في بلجيكا وإيفاد الفائزين لحضور ثلاثة أسابيع تدريب عملي وأكاديمى من خلال قضاء الأسبوع الأول للتدريب بأقرب مراكز تدريب لهيئة الأياتا لبلد الفائز ، وقضاء الأسبوع الثاني للتدريب الأكاديمى بلندن، وقضاء الأسبوع الثالث للتدريب العملي بلندن أو هونج كونج أو نيو جيرسى، مع منح الفائزين اشتراكا مجانيا لعدد من أهم الصحف العالمية المتخصصة في النقل الدولي واللوجستيات.





من جانبه كشف شريف الديواني سكرتير عام الشعبة، أن الشعبة قد وجهت الدعوة لأعضائها البالغ عددهم 700 عضو يعمل بها عشرات الآلاف من رواد صناعة النقل الدولي من مرحلي بضائع وشركات نقل بري وبحري وجوي ومستودعات وأعمال لوجستية لترشيح احد الشباب لتمثيل الشعبة ومصر في هذه المسابقة الدولية المشهود لها عالميا.

وأضاف الديواني، أن المسابقة تنص على تقسيم العالم جغرافيا "أفريقيا والشرق الأوسط،الأمريكتين، أوروبا، آسيا والباسفيك"، ويتم اختيار متسابق عن كل منطقة ثم يتسابق الفائز من كل منطقة لاختيار الفائز علي مستوي العالم، مشيرًا إلي أن الشعبة تقدم جائزة سنوية خاصة للفائز بالمسابقة يقدمها المهندس مروان السماك عضو بأسم والده اللواء محمود السماك الرئيس الأسبق للشعبة تكريما للفائز واحياء لذكري والدة.





من ناحيه أخري قال خالد فوزي عضو الشعبة و رئيس لجنة الشباب بالشعبة واحد الفائزين بالمسابقه سابقآ،إن المسابقه والفوز بها لها تأثير، حيث ساهمت في رفع مستواة العملي من خلال ادخال بعض التطبيقات العلمية و العملية في نطاق عملة و كان لها أبلغ الأثر في كفاءة أدائه ولا سيما في اطار ما تولية الدولة من اهتمام خاص بوضع مصر للنشاط اللوجستي من أهم الانشطة الواعدة تطبيقا لرؤية مصر 2030.





وأشاد فوزي بدور مجلس ادارة الشعبة ولجنة التدريب والاكاديمية العربية في تأهيل المتسابق الذي يقع عليه الاختيار لتمثيل مصر في المسابقة.





جدير بالذكر أن مصر فازت بهذه الجائزة ثلاث مرات من قبل 3 من شباب أعضاء الشعبة و هم داليا مصطفى ، وخالد فوزي ومحمد سامي.