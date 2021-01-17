نشرة الصحة والمرأة.. إيمى طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. ووصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر
يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا للبعض مما يجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعى إليك علاجات طبيعية للصداع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
وتألقت إيمي طلعت زكريا في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح مع سترة قطنية باللون الأسود ونسقت معهما بليزر أنيق اتسم بنقشة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأسود والأبيض.
تصدر الفنان سمير صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة.
وظهر سمير صبري في البرنامج بإطلالة كاجوال، حيث ارتدي تي شيرت مطبوع ونسق معه جاكيت عصري وأنيق من توقيع Emporio .Armani.