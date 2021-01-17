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تعليم

بسبب كورونا.. مناقشة رسائل الماجستير "أون لاين" بهندسة عين شمس

الأحد 17/يناير/2021 - 12:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن جميع الاختبارات بالكلية متوقفة حتي نهاية إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بعد زيادة منحني إصابات العدوى بفيروس كورونا، لافتًا إلى استعداد الكلية لبدئها منتصف فبراير المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كافة التدابير الوقائية.


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وأوضح "خليل" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراة تناقش عبر الإنترنت للرسائل التي حدد معاد لمناقشتها من قبل  وليست داخل الحرم الجامعي وذلك للحفاظ علي  أعضاء هيئة التدريس والمقدمين من العدوى بينهم.

 

وأشار عميد الكلية إلى أن موعد بدء اختبارات الماجستير والدكتوراة بشهر فبراير، مؤكدًا أن شكل الاختبارات يختلف من مادة إلى أخرى حسب طبيعة دراستها.

 

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور "ضياء خليل" عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن الكلية قد رفعت كل المقررات الدراسية بالمنصات التعليمة بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل اختبارات منتصف العام الدراسي والاعتماد على التعليم عن بعد.

 

 

وأوضح "خليل" خلال تصريحاته لموقع صدى البلد أن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية والميدترم نهاية شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا الى لا نية لإعادة أي اختبارات قد تم أداؤها  إلا للأعذار الطبية فقط وفق الشروط.

 

وأشار عميد الكلية إلى عمل الدراسة للدراسات العليا عبر المنصات الإلكترونية أيضا والأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واستطرد، أن الكلية وفرت المقررات الدراسية في عدة أشكال التي تتمثل في "البي دي إف" و"الفيديوهات" و "الملفات" بجودة عالية للتسهيل على الطلاب.

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