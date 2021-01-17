محافظ كفر الشيخ يوضح الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ ..شاهد

أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بهيئة الأرصاد الجوية التى تتواصل معنا و تحذيرنا لأي موجة طقسية سيئة قادمة ، حيث أن المدن الساحلة تبتعد بمسافة 120 كيلو عن البحر الأبيض وبالتالى نتقرب على رياح قوية .





وأضاف اللواء جمال نور الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نقترب من موجة أمطار تتراوح ما بين متوسطة وشديدة وتستمر لعدة ساعات .





وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المدن الساحلية مثل بلطيم والبرلس أجوائها قوية من تقلبات الطقس ، منوهًا إلى أننا مستعدين لأى مسارت من الأجهزة المحلية بالتنسيق مع شركات المياه والمجتمع المدنى.





وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن الكل يتشارك فى مواجهة تلك الأجواء ورفع أى تراكمات ، مؤكدًا أن معداتنا متمركزة في حالة سقوط أي أمطار ويتم التعامل معها سريعًا .



