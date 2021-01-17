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محافظ كفر الشيخ يوضح الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ ..شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 11:46 ص
طقس سئ
طقس سئ
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ريهام فيكتور
أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بهيئة الأرصاد الجوية التى تتواصل معنا و تحذيرنا لأي موجة طقسية سيئة قادمة ، حيث أن المدن الساحلة تبتعد بمسافة 120 كيلو عن البحر الأبيض وبالتالى نتقرب على رياح قوية .

وأضاف  اللواء جمال نور الدين ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز،أننا نقترب من موجة أمطار  تتراوح ما بين متوسطة وشديدة وتستمر لعدة ساعات .

وأشار محافظ كفر الشيخ  إلى أن  المدن الساحلية مثل بلطيم والبرلس أجوائها قوية من تقلبات الطقس ، منوهًا إلى أننا مستعدين لأى مسارت من الأجهزة المحلية بالتنسيق مع شركات المياه والمجتمع المدنى.

وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن الكل يتشارك فى مواجهة تلك الأجواء ورفع أى تراكمات ، مؤكدًا أن معداتنا متمركزة في حالة سقوط أي أمطار ويتم التعامل معها سريعًا .

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه عند صدور تحذيرات مؤكده يتم النشر على صفحات المراكز الساحلية والأماكن التى تتعرض لها بصورة مكثفة ، وكان يتم تعطيل الدراسة إذا لزم الأمر  .
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