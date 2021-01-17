نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى جهينة المركزي

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، المركز الحضري الطبي بجهينة، والذي يعمل كبديل لمستشفى جهينة المركزي لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مدير الإدارة الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ صيدلية المركز الحضري، ومخزن الأدوية؛ للاطمئنان على وجود العلاج بكميات مناسبة للمواطنين المترددين على المركز، وكذلك "غرفة العزل، وبنك الدم، وقسم الاشعة، وقسم الحضانات"، مشيدا بالتزام الأطقم الطبية بالمركز الحضري بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، موجها بالاهتمام بمستوى النظافة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والعمل على سرعة الأداء في استقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.









كما تفقد "القاضي" أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى جهينة المركزي، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها 80%، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل كافة المعوقات للانتهاء من تلك الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد.