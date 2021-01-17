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محافظات

تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق بـ كفر الشيخ.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 11:58 ص
تطهير خطوط الصرف
تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق
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محمود زيدان
شهدت مدينة دسوق وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير خطوط الصرف، وأعمال نظافة وتجميل بالقرى، ورفع المخلفات ، وتطهير المصالح الحكومية ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بإشراف  المهندسة عايدة ماضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع المهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبو زور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق.

وقالت رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه جارٍ استكمال أعمال  التطهير بمنطقة المحكمة ، وتطهير شارع السجل المدني، وإصلاح أخطار الصرف بمناطق مختلفة من المدينة منها ، شارع الحمادي، وحارة قويطة، شارع السجل المدني ، وشارع الشهداء دحروج ، وشارع الاتحاد دحروج ،  وشارع سيدي ابراهيم ، والمحرقة ، ونهاية الغفران ،وشارع المعمل ، والكشلة، وخلف مستشفى الأمومة ، وشارع هندسة الطرق.

كما شهدت قرى  شمال مركز دسوق "سنهور المدينة ، وشابة ، والعجوزين ، وابو مندور ، وكنيسة الصرادوسى ، وشباس الملح "،و قرى الجنوب "محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، كفر العرب "،استمرار أعمال حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات ،و مسح وتمهيد الشوارع بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع لاستكمال صيانة أعمدة الإنارة العامة ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى 

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات وفض الأسواق الأسبوعية، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي، والمصالح الحكومية ،وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، ومحطات خفض المنسوب.
تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق بـ كفر الشيخ.. صور
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