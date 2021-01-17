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أخبار البلد

ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:32 ص
العربات الجديدة
العربات الجديدة
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حمادة خطاب

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 19 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.


وأشار وزير النقل إلى أن العربات الــ 19 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 227  عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد مشيرا إلى أن  صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأضاف أن  هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى  أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل. 

وأشار إلى أن العربات الجديدة التي تصل  يتم دخولها الخدمة تباعا   الى جدول التشغيل اليومي  بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول  قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية
ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية
ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية
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