"علوم عين شمس": توقف أعمال الماجستير والدكتوراة بالكلية لحين عودة الدراسة بعد قرار التأجيل

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لاستقبال اختبارات نهاية الفصل الدراسي بنهاية إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات للحفاظ علي الطلاب ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.





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وأوضح "رجاء " خلال تصريحاته لـ موقع "صدى البلد" أن جميع أعمال تقديم رسائل الماجستير والدكتوراة متوقفة لحين صدور القرارات الجديدة الخاصة بعودة الدراسة، مؤكدًا على تقديم الاختبارات فقط للرسائل التي قد حدد معادها من قبل صدور أي قرارات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت عميد الكلية إلى أن موعد اختبارات رسائل الدكتوراة والماجستير بالكلية بداية من شهر سبتمبر القادم، لافتًا إلى أن بنهاية شهر فبراير تبدأ اختبارات الدور الثاني للدبلومات بالكلية بنهاية شهر فبراير بعد عودة الدراسة.

جدير بالذكر أنه قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن الكلية قد انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء.

وأوضح "رجاء" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى علي سرير وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا إلى الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أي شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وأشار عميد الكلية إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المطهرات والكمامات الطبية التي يتم استخدامها ، مؤكدًا على أهمية التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية وغرف الكنترول واتخاذ كافة التدابير الوقائية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واستطرد أن في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يقدم ما يفيد للجنة الطبية الخاصة بالكلية ويؤجل الامتحان للطالب حتى يتم شفاؤه ، مشددًا على عدم حضور الطالب الى الحرم الجامعي في حالة الشعور بأي عرض.