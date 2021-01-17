الرئيس السيسي: وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات أمنها القومي.. ترقّب لقبول استقالة الحكومة الكويتية.. ولقاح فايزر ووفيات كورونا.. الأبرز بصحف الكويت

مستشارو الديوان الأميري الكويتي يستقيلون اليوم

ديوان المحاسبة ينجز تقريره عن شبهات الفساد: لا علاقة بين المال العام و«الصندوق الماليزي»

رومانوسكي: التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت لم يتداع منذ التحرير

بدء استقدام العمالة المنزلية اليوم.. والبداية بـ 5 جنسيات

«فايزر3» تصل اليوم.. وترخيص استخدام لقاح استرازينيكا قريبًا

القضاء الأمريكي: لا دليل على خطة لدى أنصار ترامب لقتل مشرعين في مبنى الكونغرس

الكويت تتذكر ما جرى قبل 30 عامًا على غزو البلاد

عقب التنصيب.. بايدن يوقّع أوامر للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد

«فايزر» تتأخر في تسليم اللقاحات لأوروبا

وفيات «كورونا» في البرازيل فوق الألف









تناولت الصحف الكويتية موضوعات محلية ودولية شتى، من بينها الشأن المصري، ومنها وأبرز المستجدات الدولية حول فيروس كورونا وحفل تنصيب جو بايدن في البيت الأبيض، بينما ركزت محليًا على الشأن الكويتي حول استقالة الحكومة.





وقالت صحيفة "الأنباء": "أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربي، تجاه جميع القضايا".





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس، السبت، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ووزير الخارجية سامح شكري، حيث أشاد رئيس البرلمان العربي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون الأمن القومي العربي.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء ناقش «تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية».





كويتيًا، جاء عنوان صحيفة "الأنباء": "ترقّب لقبول استقالة الحكومة وانتهاء الاستجواب"، حيث قالت إن الأنظار تترقب الإعلان رسميا عن قبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، قبل جلسة مجلس الأمة الثلاثاء والمدرج عليها الاستجواب المقدم للشيخ صباح الخالد، حتى ينتهي الاستجواب.





هذا، وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الحكومة ملتزمة بالقانون بشأن إعادة تسعير الخدمات والرسوم والتي لن تتم بقرارات وزارية، مشددة على أن معظم رسوم الخدمات والسلع تحتاج إلى تعديل القوانين المعمول بها، وهي خطوة غير ممكنة حاليا.





وعلمت «الأنباء» من مصادر مسئولة أنه سيتم البدء في استقدام العمالة المنزلية الجديدة للكويت اعتبارا من اليوم، الأحد، وذلك بعد سماح مجلس الوزراء للاستقدام، حيث قالت المصادر إن المواطن سيقوم بالتقديم عبر شركات العمالة المنزلية للحصول على تأشيرة الدخول للعامل من قبل وزارة الداخلية ومن بعدها سيقوم بإجراءات التسجيل للحجز والفحوصات للعامل المنزلي عبر منصة «بالسلامة».





وحول اللقاح المضاد للوباء كورونا، تصل اليوم، الأحد، الدفعة الثالثة من لقاح فايزر - بيونتك إلى الكويت تزامنا مع التدشين الفعلي للجرعة الثانية التي تبدأ اليوم أيضا.





وقالت مصادر صحية لـ «الأنباء»، إن الدفعة الثالثة ستغطي أعداد المسجلين في منصة التطعيم إلى حين وصول الدفعة الرابعة قريبا جدا.









من صحيفة "الراي"، خلُص ديوان المحاسبة الكويتي إلى أن نتائج فحصه ومراجعته لبعض المعاملات التي تشوبها شبهات فساد مرتبطة بالاستثمار مع الحكومة الماليزية، وإحدى الشركات الصينية، وهو ما عرف باسم «الصندوق الماليزي» لم تتوصل إلى وجود أي علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بين المال العام في الكويت، والاستثمار المذكور.









وعلمت «الراي» أن المستشارين في الديوان الأميري الكويتي سيتقدمون اليوم الأحد باستقالات مكتوبة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارًا من 31 يناير الجاري.





وفي شأن آخر من الكويت، أكدت السفير الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي التزام بلادها بأمن الكويت مشددة على العلاقات الكبيرة بين البلدين.





وتذكرت صحيفة "الراي" ما حدث قبل 30 عامًا، في مثل هذا اليوم 17 يناير من عام 1991 حين بدأت حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، حيث ساهمت دول عربية عدة منها مصر في تحرير الكويت ، وكانت فرنسا ضمن التحالف الدولي آنذاك في معركة التحرير التي أطلق عليها اسم «عاصفة الصحراء» تحت الاسم الرمزي لعملية «داجيت».









في شأن آخر من أمريكا، أكد محققو وزارة العدل الأمريكية أنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على أن أنصار دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي خططوا لاحتجاز مسئولين منتخبين وقتلهم.









وحول بايجن، فمن المقرر أن يوقّع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في يوم التنصيب الأربعاء المقبل أوامر تنفيذية تتعلق بالتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاريه.





وحول كورونا، قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.





أخيرًا من صحيفة "الجريدة"، تؤكد مجموعة فايزر الأمريكية أن التباطؤ في تسليم لقاحاتها إلى أوروبا ليس إلا أمرا موقتا فيما تواصل دول عديدة تشديد القيود لاحتواء وباء كوفيد-19 الذي يواصل انتشاره بقوة.





وتعتمد الدول الأوروبية على لقاح تحالف فايزر/بايونتيك الأمريكي الألماني بهدف السيطرة على الوباء، فيما تواجه القارة موجة وبائية ثانية مع انتشار نسخة بريطانية متحورة من الفيروس يعتقد العلماء أنها أكثر قدرة على نقل العدوى بنسبة 74%.





وحاول المختبران، أمس السبت، طمأنة الأوروبيين مؤكدين أنهما وضعا "خطة" تتيح الحد من التأخير أسبوعا في تسليم اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من تراجع تسليم الجرعات "لثلاثة أو أربعة أسابيع".



