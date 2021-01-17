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اقتصاد

قرار وزاري بتعديل حدود مدينتى القاهرة الجديدة والشروق

الأحد 17/يناير/2021 - 11:30 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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آمنة عبد العظيم
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ليصبح الحد الشمالى لها "طريق القاهرة - السويس" بوضعه الجديد، وكذا تعديل حدود مدينة الشروق (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لتصبح حدودها الجنوبية "طريق القاهرة - السويس" بوضعه الجديد. 
 
ونص قرار، وزير الإسكان على ترتيب التعديل لحدود مدينتي (الشروق و القاهرة الجديدة )، وإيداع ذلك بمأمورية الشهر العقارى، وإدراج التعديل بخريطة تنمية أراضی جمهورية مصر العربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (62) لسنة 2018.
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