8 مواجهات ساخنة فى ختام الجولة الثانية من الدور التمهيدي بمونديال اليد

تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.





ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

المجموعة الأولى:

ألمانيا × الرأس الأخضر - 7 مساءً - صالة 6 أكتوبر

المجر × أوروجواي - 9:30 - صالة 6 أكتوبر

المجموعة الثانية:

تونس × البرازيل - 7 مساءً - صالة العاصمة الإدارية

بولندا × إسبانيا - 9:30 مساءً - صالة العاصمة الإدارية

المجموعة الثالثة:

قطر × اليابان - 4:30 مساءً - صالة برج العرب

أنجولا × كرواتيا - 7 مساءً - صالة برج العرب

المجموعة الرابعة:

الأرجنتين × البحرين - 7 مساءً - صالة استاد القاهرة

الكونغو الديمقراطية × الدنمارك - 9:30 مساءً - صالة استاد القاهرة





وكانت المرحلة الأولى من الجولة الثانية كانت اختتمت أمس السبت وأسفرت عن النتائج التالية،،،

فوز بيلاروسيا على كوريا الجنوبية (32-24)

فوز روسيا على سلوفينيا (31-25)

فوز مصر على مقدونيا (38-19)

فوز البرتغال على المغرب (33-20)

فوز فرنسا على النمسا (35-28)

فوز السويد على تشيلي (41-26)

فوز أيسلندا على الجزائر (39-24)

فوز النرويج على سويسرا (31-25)

وتستحوذ البطولة على اهتمام بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم، في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.