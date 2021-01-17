تفاصيل إصابة 9عمال في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز وادي النطرون

أصيب 9 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال بنطاق مركز وادي النطرون، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل أسفل الكوبري الدولي بنطاق مركز وادي النطرون.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل محمله بعمال، أسفر عنه إصابة 9 أشخاص هم كل من:"حسن فاروق الشنشوري، 58 عاما،محمد سعيد غريب، 23 عاما، محمد هاني توفيق،15 عاما، محمد رمضان على، 16 عاما، رضا على محمد عوض، 18عاما، أحمد مجدى عبد الحميد، 18 عاما، عاصم محمد السيد، 19 عاما، يوسف عيد بسيوني، 19 عاما، محمد عوض النجار، 16عاما، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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