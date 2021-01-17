ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل إصابة 9عمال في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز وادي النطرون

الأحد 17/يناير/2021 - 11:58 ص
حادث الطريق الصحراوي
حادث الطريق الصحراوي - أرشيفية
Advertisements
أسماء الجنبيهى

أصيب 9 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال  بنطاق مركز وادي النطرون، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل أسفل الكوبري الدولي بنطاق مركز وادي النطرون.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل محمله بعمال، أسفر عنه إصابة 9 أشخاص هم كل من:"حسن فاروق الشنشوري، 58 عاما،محمد سعيد غريب، 23 عاما، محمد هاني توفيق،15 عاما، محمد رمضان على، 16 عاما،  رضا على محمد عوض، 18عاما، أحمد مجدى عبد الحميد، 18 عاما، عاصم محمد السيد، 19 عاما، يوسف عيد بسيوني، 19 عاما،  محمد عوض النجار، 16عاما، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا :- وفاة أول امرأة حامل بفيرس كورونا في البحيرة


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

السيطرة على حريق بمساكن الإمام محمد عبده في مدينة دمنهور

العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار عقار سكني في إتياي البارود

"كيلو جبنة قريش".. القصة الحقيقية للمحامي "سارق البط" من بائعة طيور بدمنهور

5 قضايا نصب وليس محاميا.. التفاصيل الكاملة للمتهم في سرقة البط في دمنهور

اندلاع حريق في محطة تقوية شبكة محمول بمركز أبو المطامير بالبحيرة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

عمال تراحيل.. مصرع وإصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أسوان يتسبب فى "فتنة" بين الزمالك وإدارة استاد بتروسبورت

في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. تعرف على عدد زيجاتها

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي