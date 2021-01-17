أول رد من الصحة على شائعة وفاة 3 حالات بعد انقطاع الأكسجين بسوهاج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبناء سوهاج، خبر انقطاع الأكسجين عن حالات بأحد المستشفيات المُخصصة لعزل مُصابي فيروس كورونا المُستجد بالمحافظة، ووفاة ثلاث حالات من المرضى.









وجاء المنشور كالتالي: "عاجل كارثة في سوهاج ذي كارثة مستشفى زفتى، انقطاع الأكسجين عن الحالات، ثلاث حالات وفاة حتى الآن وربنا يستر إهمال شديد من مديرية الصحة تجاه المقصرين… أطلب من المحافظ فتح تحقيق فوري".









وأكد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، أنه عند وصول تانك الأكسجين بأي مستشفى إلى نسبة استهلاك 50% يتم ملء التانك مرة أخرى، وذلك طبقًا للتعليمات.









وأشار إلى أنه تم أمس، السبت، تزويد أسطوانات الأكسجين بـ20 أسطوانة، 10 من بينها من مستشفى سوهاج العام والأخرى من مستشفى أخميم المركزي.









ونفت الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انقطاع الأكسجين أو نقصه في أي مستشفى على مستوى المحافظة.









وقالت إن جميع مستشفيات سوهاج متوفر بها أكسجين في التانكات، فضلًا عن وجود أسطوانات أكسجين بديلة في كل مستشفى.







