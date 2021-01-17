ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول رد من الصحة على شائعة وفاة 3 حالات بعد انقطاع الأكسجين بسوهاج

الأحد 17/يناير/2021 - 12:05 م
نقص الأكسجين
نقص الأكسجين
Advertisements
أنغام الجنايني
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبناء سوهاج، خبر انقطاع الأكسجين عن حالات بأحد المستشفيات المُخصصة لعزل مُصابي فيروس كورونا المُستجد بالمحافظة، ووفاة ثلاث حالات من المرضى.


وجاء المنشور كالتالي: "عاجل كارثة في سوهاج ذي كارثة مستشفى زفتى، انقطاع الأكسجين عن الحالات، ثلاث حالات وفاة حتى الآن وربنا يستر إهمال شديد من مديرية الصحة تجاه المقصرين… أطلب من المحافظ فتح تحقيق فوري".


وأكد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، أنه عند وصول تانك الأكسجين بأي مستشفى إلى نسبة استهلاك 50% يتم ملء التانك مرة أخرى، وذلك طبقًا للتعليمات.


وأشار إلى أنه تم أمس، السبت، تزويد أسطوانات الأكسجين بـ20 أسطوانة، 10 من بينها من مستشفى سوهاج العام والأخرى من مستشفى أخميم المركزي.


ونفت الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن انقطاع الأكسجين أو نقصه في أي مستشفى على مستوى المحافظة.


وقالت إن جميع مستشفيات سوهاج متوفر بها أكسجين في التانكات، فضلًا عن وجود أسطوانات أكسجين بديلة في كل مستشفى.


وطالبت رواد فيسبوك من أبناء المحافظة بتحري الدقة وعدم نشر أي شائعات من شأنها إثارة الذعر وإدخال الخوف أو الغضب إلى قلوب المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شائعات كاذبة.. صحة الغربية تنفي وفاة 6 مصابي كورونا بمستشفى زفتى العام

صحة الغربية ترد على الجزيرة الإرهابية: نشرت أكاذيب.. والأكسجين لم ينقطع عن مستشفى زفتى

صحة الغربية تكشف حقيقة انقطاع الأكسجين عن مصابي كورونا في مستشفى زفتى ووفاة شخصين

تفاصيل انقطاع الاكسجين عن مصابي كورونا بالغربية وحدوث وفيات

وزيرة الصحة عن فيديو مستشفى زفتى: لا يوجد نقص أكسجين وجار التحقيق في الواقعة

بعد فيديو نقص الأكسجين.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية ويطمئن على المرضى

ترشيحاتنا

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

بعد إخماد فتنة رمضان صبحي.. أزمة جديدة في بيراميدز

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية