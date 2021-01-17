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أخبار العالم

وسط غموض حول موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. بريطانيا تلمح لرفع الإغلاق

الأحد 17/يناير/2021 - 11:44 ص
بريطانيا تلمح لرفع
بريطانيا تلمح لرفع الإغلاق
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دعاء أبوهشيمة
أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، عن أمله في قدرة الحكومة البريطانية على اتخاذ قرار رفع الإغلاق بحلول مارس المقبل.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 لجميع البالغين في المملكة المتحدة بحلول سبتمبر.

وقال دومينيك راب: "هدفنا هو أنه بحلول سبتمبر أن نقدم جرعة أولى لجميع السكان البالغين، إذا كان بإمكاننا القيام بذلك بشكل أسرع من ذلك الرائع ولكن هذه هي خارطة الطريق".

بينما رفض الوزير البريطاني ضمان حصول جميع الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا على جرعة ثانية في غضون 12 أسبوعًا.

وخلال المقابلة مع شبكة سكاي نيوز، تم الضغط على وزير الخارجية مرارا وتكرارا لإعطاء ضمان قوي بأن إمدادات اللقاحات ستكون كافية لإيصال الجرعة الثانية خلال الوقت المستهدف، لكنه رفض القيام بذلك، وقال: "نحن نهدف تماما لذلك يجب أن نكون قادرين على تحقيقه ... نحن واثقون بهدوء".

كان من المخطط في البداية إعطاء جرعتين من لقاح فايزر و استرازينيكا في غضون ثلاثة أسابيع ، لكن الحكومة أدخلت تأخيرا أطول استجابة لارتفاع الإصابات في الشهر الماضي بعد ظهور سلالة جديدة قاتلة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة.


وتابع وزير الخارجية البريطاني في حديثه قائلا: "أعتقد أن الناس يجب أن يظلوا في منازلهم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية"، مشيرا إلى أن "أي سفر، محلي أو غير ذلك، يجب أن يكون للاستثناءات المحدودة التي تم توضيحها".

وأضاف: "علينا فقط البقاء في المنزل قدر الإمكان ما لم تكن هناك أسباب استثنائية قوية ومحدودة حقا للسفر محليا أو دوليا، وهذه هي الطريقة التي نصل بها إلى مكان أفضل".

وقال راب إن الحكومة "نظرت في كل الاحتمالات" عندما سئل عن التقارير التي تفيد بإمكانية قيام الوزراء بإدخال فنادق الحجر الصحي.
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