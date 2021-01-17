ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: مستعدون لأي تغير جوي وأي كميات من الأمطار

الأحد 17/يناير/2021 - 11:50 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك استعدادات وتجهيزات ومعدات شفط وطرد على أهبة الاستعداد لأي تغير جوي وأي كميات من الأمطار، مؤكدًا أن الطقس في محافظة الشرقية مازال مستقرًا. 

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية اختفت منذ 3 أيام، وبالرغم من ذلك جميع الفرق مستعدة لأي تغير جوي. 

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتم مراجعة الكهرباء والري والصرف، لافتًا إلى أننا على أتم استعداد في حال سقوط الأمطار داخل المحافظة. 

وتابع المحافظ أن الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا مهمة جدًا، لذلك يجري مراجعة الكافتيريات والمطاعم والقهاوي، وكافة الأماكن من المصانع وغيرها بالمناطق المختلفة.

وأكد  محافظ الشرقية، أن هناك لجانا خاصة تمر على جميع المصانع والتأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية تزيد بصورة جيدة ، كما أنه يتم متابعة وسائل النقل الخاصة بهم، إلى جانب تطبيق غرامة الـ 50 جنيهاً وغلق أي قاعة يتم فيها أفراح حتى لو كانت تتبع أي جهة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كتاب دوري استعدادا لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية بالشرقية..تفاصيل

عقب سقوط الأمطار .. تكثيف أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالشرقية .. صور

الأمور مستقرة.. محافظ الشرقية عن هطول الأمطار: الكمية معقولة

الشرقية: توفير لجان للتأكد من عزل أعمدة الإنارة من الكهرباء خلال الأمطار

حتى منتصف الليل.. استمرار شفط مياه الأمطار بالشرقية.. شاهد

حملة مكبرة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشرقية.. شاهد

ترشيحاتنا

برفقة حسن شاكوش.. رانيا يوسف ترقص على ألحان بنت الجيران

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

بالبيجاما.. ناهد السباعي تستعرض يومياتها في البيت.. فيديو

بعد الرد على نجيب ساويرس.. هاشتاج #كامل_الوزير يتصدر تويتر

صحة مكة تكشف حقيقة توفير مقر لمنح لقاح كورونا

هل تواجه الحكومة أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود.. الوزراء يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي