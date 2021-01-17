محافظ الشرقية: مستعدون لأي تغير جوي وأي كميات من الأمطار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك استعدادات وتجهيزات ومعدات شفط وطرد على أهبة الاستعداد لأي تغير جوي وأي كميات من الأمطار، مؤكدًا أن الطقس في محافظة الشرقية مازال مستقرًا.





وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية اختفت منذ 3 أيام، وبالرغم من ذلك جميع الفرق مستعدة لأي تغير جوي.





وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتم مراجعة الكهرباء والري والصرف، لافتًا إلى أننا على أتم استعداد في حال سقوط الأمطار داخل المحافظة.





وتابع المحافظ أن الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا مهمة جدًا، لذلك يجري مراجعة الكافتيريات والمطاعم والقهاوي، وكافة الأماكن من المصانع وغيرها بالمناطق المختلفة.



