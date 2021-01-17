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حوادث

مصرع طفلة وإصابة طفلين آخرين في انهيار منزل بأسيوط

الأحد 17/يناير/2021 - 12:21 م
جثه
جثه
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إيهاب عمر
لقيت طفلة مصرعها وأصيب اثنان في انهيار منزل بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط. 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من انتشال جثة طفلة، فيما أصيب طفلان آخرين من تحت انقاض منزل بقرية شطب التابع لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي قرية شطب، بمصرع طفلة وإصابة 2 آخرين بعد انهيار جزء من المنزل عليهم.

وبالانتقال والمعاينة الاولية تبين مصرع الطفلة "فاطمة"، وإصابة "هدى.م" 3سنوات، و"عبدالله.م" 4سنوات، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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