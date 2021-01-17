سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

يبدو أن أيام رضا عبدالعال فى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا أصبحت معدودة فى ظل النتائج الكارثية التى تلقاها الفريق خلال مشاركته بمجموعة القاهرة لدوري القسم الثانى.



وأصبح طنطا تحت قيادة رضا عبد العال، مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثالث بعد مسلسل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم وعدم تحقيق الفوز سوى فى مباراة واحدة بعد مرور 8 جولات.



ويتذيل فريق طنطا جدول المجموعة الثانية القاهرة والقناة برصيد 6 نقاط فقط، حصل عليهم بعد مرور 8 جولات كاملة، و لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرها كانت أمام فريق بورتو السويس بهدف دون رد.



وبدأت أصوات قوية قبل جماهير نادي طنطا تنادى بضرورة رحيل رضا عبدالعال عن قيادة الفريق بعد مسلسل النتائج السلبية الذى تلقاه الفريق خوفا من المصير المجهول والهبوط إلى دورى القسم الثالث .



ويري عشاق طنطا أن رضا عبدالعال استنفز كل الفرص التى حصل عليها ولا يصح بقاءه أكثر من مرور 8 جولات خاصة إنه حقق فوز وحيد وبات الفريق فى مؤخرة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط .



ويعد رضا عبدالعال واحدا من أبرز المحللين المثيرين للجدل داخل الكرة المصرية فى ظل هجومه المستمر على مدربي أندية الدوري الممتاز عبر شاشات التلفيزيون فى ظل عدم قناعاته بقدرات بعضهم التدريبية ، ويحمل لقب " جوارديولا العرب " عبر السوشيال ميديا فى ظل تأكيده انه يتبع طريقة جوارديولا المدرب الإسبانى الشهير فى طريقة اللعب التى يعتمد عليها مع الفرق التى يدربها .



