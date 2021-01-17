ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

الأحد 17/يناير/2021 - 11:55 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
Advertisements
عمرو الحلوانى

يبدو أن أيام رضا عبدالعال فى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا أصبحت معدودة فى ظل النتائج الكارثية التى تلقاها الفريق خلال مشاركته بمجموعة القاهرة لدوري القسم الثانى.

وأصبح طنطا تحت قيادة رضا عبد العال، مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثالث بعد مسلسل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم وعدم تحقيق الفوز سوى فى مباراة واحدة بعد مرور 8 جولات.

 ويتذيل فريق طنطا جدول المجموعة الثانية القاهرة والقناة برصيد 6 نقاط فقط، حصل عليهم بعد مرور 8 جولات كاملة، و لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرها كانت أمام فريق بورتو السويس بهدف دون رد.

وبدأت أصوات قوية قبل جماهير  نادي طنطا تنادى بضرورة رحيل رضا عبدالعال عن قيادة الفريق بعد مسلسل النتائج السلبية الذى تلقاه الفريق خوفا من المصير المجهول والهبوط إلى دورى القسم الثالث .

ويري عشاق طنطا أن رضا عبدالعال استنفز كل الفرص التى حصل عليها ولا يصح بقاءه أكثر من مرور 8 جولات خاصة إنه حقق فوز وحيد وبات الفريق فى مؤخرة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط .

ويعد رضا عبدالعال واحدا من أبرز المحللين المثيرين للجدل داخل الكرة المصرية فى ظل هجومه المستمر على مدربي أندية الدوري الممتاز عبر شاشات التلفيزيون فى ظل عدم قناعاته بقدرات بعضهم التدريبية ، ويحمل لقب " جوارديولا العرب " عبر السوشيال ميديا فى ظل تأكيده انه يتبع طريقة جوارديولا المدرب الإسبانى الشهير فى طريقة اللعب التى يعتمد عليها مع الفرق التى يدربها .

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتائج القسم الثاني.. خسارة رضا عبدالعال في الظهور الأول أمام الترسانة

صراع خفى.. سبب فشل رضا عبدالعال مع طنطا في القسم الثاني

دوري القسم الثاني.. الزرقا يعبر القناة ويتصدر المجموعة مع سرس الليان

اللي هيشتمني هشتمه.. رضا عبدالعال يكشف تفاصيل مشاجرته مع بعض الجماهير بـ طنطا

رضا عبدالعال: أنا أحسن مدرب في مصر.. ورفضت عرضا من الفيصلي الأردني من أجل طنطا

قرار عاجل في طنطا بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال مع الجماهير

ترشيحاتنا

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

أنيق وعصري.. تعرف على سعر جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له

بيان عاجل لـ الصحة اللبنانية بشأن تطورات مواجهة كورونا وتأمين اللقاحات

حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

نهائي السوبر الإسباني.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على النايل سات بدون تشفير

Advertisements

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بشأن الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

أسوان يتسبب فى "فتنة" بين الزمالك وإدارة استاد بتروسبورت

نهائي السوبر الإسباني.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على النايل سات بدون تشفير

أحمد سمير: الزمالك ظلمني ولم أتسبب في ضياع كأس العالم منه

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي