أمانى مصطفى: وثيقة حقوق المريض تنظم العلاقة بين الطبيب والمرضى

قالت الدكتورة أمانى مصطفى إبراهيم ، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق المرضى، إن وثيقة حقوق المريض تنص على الحق فى العلاج على أعلى مستوى من الخدمة فى المستشفيات أو الأماكن وبمعايير صحيحة .





وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن وثيقة حقوق المريض تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض بتقديم الخدمة الطبية فى كل الأماكن بنفس المستوى .





وأشارت إلى أن حقوق المرضى تختلف فى كافة البلدان وفقأ لثقافة المجتمعات ولكن تظل حقوق ثابتة فى كل دولة أولها حقه فى العلاج، المعرفة، الخصوصية، الاختيار مع السماح لأشخاص محددة الإطلاع على البيانات الشخصية للمريض.





ولفتت إلى أن بند الحق فى المعرفة تشتمل على معرفة المريض خطة العلاج الخاصة به ووضوح مجاله وتخصصه واحتمالية حدوث المضاعفات ، وتكلفة علاج حالته الصحية بل وتمهيد حالته المريضة وعدم اللجوء لإخفاء طبيعه مرضه.