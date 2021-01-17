أرقام صادمة.. لجنة كورونا بلبنان: وفيات كورونا زادت إلى الضعف

كشف المسؤول عن الإحصاءات في لجنة كورونا بلبنان، نبيل رزق الله، عن ارتفاع عدد الأسرة بالعناية المركزة بمقدار 165 خلال الأسبوع الأخير .





وأضاف رزق الله لشبكة "LBCI" اللبنانية، أن أعداد ضحايا كورونا أصبحت مخيفة، لافتا: "هذا الأسبوع مثلًا، ارتفعت الوفيات من 100 الى 211 ، أي ضعفها، والرقم سيرتفع في الأسابيع المقبلة".





أما بالنسبة للقاحات، أوضح أن لبنان سيتلقى نحو مليونين جرعة و600 ألف للاجئين.





وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الدكتور فراس الأبيض، أكد في وقت سابق امتلاء أسّرة المستشفيات الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بما فيها أقسام الطوارئ، ما يعكس الوضع السيئ الذي وصلت إليه البلاد.





وقال الأبيض، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "للأسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون حول امتلاء أسرة الكورونا في المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ هو توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت وجبل لبنان، والنبطية، كان الله بعون المرضى وأهاليهم، كان الله بعون الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية".





يذكر أن مصادر طبية قالت لصحيفة "السياسة" الكويتية، إن الأسابيع المقبلة ستكون ثقيلة الوطء على اللبنانيين، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لمستويات قياسية مخيفة.





يأتي ذلك في خضم تزايد الإصابات في ظل توجه رسمي لتمديد الإغلاق الشامل أسبوعا، وتراجع الملفات الساخنة في لبنان أمام ملف التفشي غير المسبوق لوباء كورونا.





ودعت المصادر اللبنانيين إلى "الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل، انتظارًا لوصول لقاح كورونا الذي سيعطي أملًا بإمكانية بدء العد العكسي لنهاية الوباء.