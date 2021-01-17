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فن

بفستان أحمر جريء .. ميرهان حسين تخطف الأنظار

الأحد 17/يناير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت ميرهان حسين في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر جريئا، وشعرها الأسود المنسدل على الأكتاف. 

يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).



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