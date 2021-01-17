محافظ أسيوط: بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترًا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم البدء في أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بجوار الطريق السريع أسيوط/سوهاج كصرف مغطى بطول 250 مترًا، وذلك في إطار خطة تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات تغطية الترع تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات والحفاظ علي البيئة من التلوث والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين.





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وأكد محافظ أسيوط في بيان، الأحد، حرص المحافظة على تغطية الترع والمصارف التي تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى خاصة وأنها تحتاج لأعمال تطهير ومواجهة التلوث بها للحماية من مخاطرها والحفاظ على صحة المواطنين منوهًا بأن الفترة القادمة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين ودعم قطاعات الري والزراعة لافتًا إلى أنه كلف مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.



