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فن

أيام الشتا.. كارول سماحة تستعيد ذكريات إحدى أغانيها بفيديو جديد

الأحد 17/يناير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها فيديو جديدًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

"واستعادت كارول سماحة ذكريات إحدى أغانيها معلقة: "أيام الشتا

جدير بالذكر، أن المطربة كارول سماحة طرحت ألبومها الجديد الذى يحمل "كريسماس كارول" عبر قناتها على موقع يوتيوب.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بآخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام.

وكانت كارول سماحة، طرحت أغنية جديدة من أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «إيام الشتي» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي»، وهي كلمات وألحان: كارول سماحة، توزيع موسيقي: إليو كلاسي.      

كما طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «من سنة لسنة» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى "أنغامي".

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