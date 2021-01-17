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تعليم

الجمال: مستشفى أسيوط الجديد الجامعي يستقبل 10 آلاف مريض خلال 2020

الأحد 17/يناير/2021 - 01:10 م
مستشفى أسيوط الجديدة
مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي
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إيهاب عمر
قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إنه تم استقبال ١٠ آلاف مريض بالمستشفى الجامعي بأسيوط الجديدة خلال عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه  شهد تحقيق للعديد من الانجازات و النجاحات الطبية و الصحية ولما  تمثله من إضافة جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لملايين المرضى سنويا من مختلف محافظات الصعيد والتي تأتى تنفيذاَ لخطة الجامعة في استكمال المدينة الطبية المتكاملة بمختلف صروحها الطبية الرائدة و التي تتميز بها جامعة أسيوط و العمل على توفير خدماتها الطبية و الصحية لأفراد المجتمع المحيط. 

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و أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى  أن عام 2020 شهد نجاح مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي فى تقديم العديد من الخدمات الطبية و الصحية للمترددين عليها و التخفيف عن كاهلهم متاعب و مشقة السفر من خلال استقبالها 10616 مريضا بواقع 2941 حالة أطفال و 154 حالة الأسنان ،وحالة واحدة من أمراض القلب و 4456 أمراض الباطنة و 785 حالات الجراحة و 9 حالات من أمراض الجلدية و 1591حالة جراحة العظام و 622 حالة من النساء و 27 حالة جراحة التجميل ،كما استقبلت 4391 حالة من العيادات بواقع 1140حالة  أطفال و 19 حالة من أمراض القلب و 511 حالة  الأسنان و 856 حالة  الباطنة و 311 حالة  الجراحة و 176 حالة  الجلدية و 767 حالة جراحة العظام و 610 حالة النساء و حالة واحدة  لجراحة التجميل.

وأوضحت الدكتورة غادة محمد سيد مدير مستشفى أسيوط الجديدة   أن عام 2020 المنقضي شهد أجراء 357 عملية جراحة في مختلف التخصصات الطبية بواقع 59 عملية جراحية للنساء و التوليد و 120 جراحة عامة "مجانى " و 178 جراحة خاصة "علاج أجر " و كذلك افتتاح وحدة عمليات جراحة العظام ،مشيرة الى استمرار إدارة الجامعة في التوسع و زيادة  و تطوير خدماتها الطبية و الصحية فى مختلف التخصصات فمن المقرر أن يشهد عام 2021 افتتاح عدد من الوحدات و التي تضم استكمال وحدة المبتسرين و استكمال وحدة الغسيل الكلوي المصغرة و استكمال الجناح الثاني للعمليات و استكمال العيادات الخارجية (أنف و أذن و حنجرة و رمد ) بكامل تجهيزاتهم و تجهيز مبنى يشمل العيادات الخارجية زيادة عدد الأسرة و غرف إداريين و حدة غسيل كلى كاملة بما يساهم في تعزيز كفاءة النظام الإداري الداعم للخدمات الطبية المقدمة.
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