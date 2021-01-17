الجمال: مستشفى أسيوط الجديد الجامعي يستقبل 10 آلاف مريض خلال 2020

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إنه تم استقبال ١٠ آلاف مريض بالمستشفى الجامعي بأسيوط الجديدة خلال عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه شهد تحقيق للعديد من الانجازات و النجاحات الطبية و الصحية ولما تمثله من إضافة جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لملايين المرضى سنويا من مختلف محافظات الصعيد والتي تأتى تنفيذاَ لخطة الجامعة في استكمال المدينة الطبية المتكاملة بمختلف صروحها الطبية الرائدة و التي تتميز بها جامعة أسيوط و العمل على توفير خدماتها الطبية و الصحية لأفراد المجتمع المحيط.





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و أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن عام 2020 شهد نجاح مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي فى تقديم العديد من الخدمات الطبية و الصحية للمترددين عليها و التخفيف عن كاهلهم متاعب و مشقة السفر من خلال استقبالها 10616 مريضا بواقع 2941 حالة أطفال و 154 حالة الأسنان ،وحالة واحدة من أمراض القلب و 4456 أمراض الباطنة و 785 حالات الجراحة و 9 حالات من أمراض الجلدية و 1591حالة جراحة العظام و 622 حالة من النساء و 27 حالة جراحة التجميل ،كما استقبلت 4391 حالة من العيادات بواقع 1140حالة أطفال و 19 حالة من أمراض القلب و 511 حالة الأسنان و 856 حالة الباطنة و 311 حالة الجراحة و 176 حالة الجلدية و 767 حالة جراحة العظام و 610 حالة النساء و حالة واحدة لجراحة التجميل.



