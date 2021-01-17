هل يمكن للضغوطات النفسية أن تؤدي إلى أمراض عضوية؟ .. فيديو

قالت الدكتورة أمنية ماضي، أخصائي الطب النفسي، إن الحياة في الأساس بها الكثير من الضغوطات، ولذلك في حالة عدم القدرة على التعامل أو السيطرة على تلك الضغوطات، من الممكن أن تسبب أزمة نفسية ثم يتبعها مشكلة عضوية، حيث نفت ما يتردد بأن المرض النفسي لا يؤثر عضويا، مؤكدة انهما مرتبطان ببعضهما البعض.





وتابعت أمنية ماضي، خلال حواره في برنامج "صباح الخيريا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كثيرا من الأعراض الجسدية تظهر علينا نظرا لألم أو مرض نفسي، ولكننا لم ندرك ذلك، ومن تلك الأعراض الأم الرقبة والظهر، مؤكدة أن كل جهاز في جسم الإنسان يتأثر ويظهر أعراضه بشكل مختلف، وخاصة ارتفاع ضغط الدم.





وأوضحت أن أخطر الأعضاء التي من الممكن أن تتأثر بالحالة النفسية للشخص هو القلب، محذرة تماما عن الشعور بالقلق والتوتر لفترات طويلة لأنها تضاعف المشاكل الجسدية والنفسية، لافتة إلى أنه في حالة التعرض لاي ضغط نفسي يتعامل معها الفرد من خلال 3 طرق أو 3 مراحل :أولا عمل رد فعل أو مقاومة ويتم افراز مجموعة من الهرمونات، ولكن اذا كان ذلك لفترة وجيزة فإننا في حالة نفسية جيدة بينما اذا استمرت هذه الحالة من الاستنفار او الاستعداد والتأهب المستمر كرد فعل اكثر من 6 شهور في تلك الحالة اننا نعاني من اضطراب نفسي.



