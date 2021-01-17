ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل يمكن للضغوطات النفسية أن تؤدي إلى أمراض عضوية؟ .. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 12:41 م
الدكتورة أمنية ماضي،
الدكتورة أمنية ماضي، أخصائي الطب النفسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة أمنية ماضي، أخصائي الطب النفسي، إن الحياة في الأساس بها الكثير من الضغوطات، ولذلك في حالة عدم القدرة على التعامل أو السيطرة على تلك الضغوطات، من الممكن أن تسبب أزمة نفسية ثم يتبعها مشكلة عضوية، حيث نفت ما يتردد بأن المرض النفسي لا يؤثر عضويا، مؤكدة انهما مرتبطان ببعضهما البعض.

وتابعت أمنية ماضي، خلال حواره في برنامج "صباح الخيريا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كثيرا من الأعراض الجسدية تظهر علينا نظرا لألم أو مرض نفسي، ولكننا لم ندرك ذلك، ومن تلك الأعراض الأم الرقبة والظهر، مؤكدة أن كل جهاز في جسم الإنسان يتأثر ويظهر أعراضه بشكل مختلف، وخاصة ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن أخطر الأعضاء التي من الممكن أن تتأثر بالحالة النفسية للشخص هو القلب، محذرة تماما عن الشعور بالقلق والتوتر لفترات طويلة لأنها تضاعف المشاكل الجسدية والنفسية، لافتة إلى أنه في حالة التعرض لاي ضغط نفسي يتعامل معها الفرد من خلال 3 طرق أو 3 مراحل :أولا عمل رد فعل أو مقاومة ويتم افراز مجموعة من الهرمونات، ولكن اذا كان ذلك لفترة وجيزة فإننا في حالة نفسية جيدة بينما اذا استمرت هذه الحالة من الاستنفار او الاستعداد والتأهب المستمر كرد فعل اكثر من 6 شهور في تلك الحالة اننا نعاني من اضطراب نفسي.

ويمكن أن يسبب التوتر أعراضًا في الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس والتنفس السريع. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي فهذه ليست مشكلة لأن الجسم يمكنه إدارة العمل الإضافي للتنفس بشكل مريح، ولكن الضغوط النفسية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل التنفس للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يسبب ألما شديدا.. احذر| عرض جديد في الموجة الثانية من كورونا

دراسة تكشف عن عوامل تزيد من خطورة عدوى كورونا

أسباب وأعراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.. طرق للسيطرة على المرض .. علامات تنذر المصاب بالخطر.. أعشاب وتوابل تساعد في العلاج

منها القلق والعصب المضغوط..15 سببا للشعور بالوخز في القدمين أو اليدين؟

علاج احتباس الماء فى الجسم

هل يُصاب الأطفال بمرض ضغط الدم؟ أستاذ أمراض باطنة يجيب

ترشيحاتنا

تشكيل البنك .. كيف يخطط محمد يوسف لإسقاط الأهلى باستاد المكس؟

اللجنة العامة للبرلمان تقرر استدعاء رئيس الوزراء

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

بعد إخماد فتنة رمضان صبحي.. أزمة جديدة في بيراميدز

الغضب العربي.. وزير تركي يكشف اتجاه بلاده لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية