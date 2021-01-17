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برلمان

أمين التنسيقية: اختياري باللجنة العامة شرف لي.. وسيكون لنا نقاشات وأوراق بحثية لكافة القضايا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:11 م
عمرو يونس، أمين
عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين
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فريدة محمد
قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين. عقب اختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس النواب، شرف لي الاختيار ويقع على عاتق اللجنة قضايا هامة سيكون لنا نقاشات مثمرة بها واوراق بحثية لأية قضايا قد تؤول لها.

وأضاف يونس في تصريحات له عقب اختياره أن عضويته باللجنة بمثابة تكليف له في ظل اختصاصات اللجنة التي تناقش الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

وأوضح أنه سيتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، مضيفا وسنقدم كافة الأوراق حيال أي دراسة تحال للجنة  أو  تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
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