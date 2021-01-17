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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحى الأول

الأحد 17/يناير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد عملية تنفيذ رفع كفاءة الطرق بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان الحى.

وشدد المهندس محمد رجب، على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.
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