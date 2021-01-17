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تغيير جذري.. تعرف على لائحة تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:25 م
الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحادد الجمعيات الاهلية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه يتم وضع اللائحة الجديدة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية لتنظيم تلك اللائحة بعد إعادة النظر فيها ووضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي، وذلك بإشراف كامل من الحكومة والوزارت المعنية، إلى جانب إشراك الشباب في القرار المتخذ.


وأضاف طلعت عبد القوي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن اللائحة مكونة من 10 أبواب، و188 مادة، وحرصوا على تفسير كل مواد اللائحة جيدا، وبذلك تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، لتعبر بشكل عادل عن امتيازات القانون للجمعيات الأهلية.


وأوضح أن من أهم ملامح اللائحة، باب التعريفات وتوفير وتقنين الأوضاع لكل الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن مصر يوجد بها 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى المحافظات المختلفة، والتقنين سيتم من خلال أن تضع أي جمعية أهلية أو كيان يمارس عملا أهليا لائحة نظام أساسي جديد تتماشى مع القانون الجديد 149، ثم وضع لوائح داخلية ولوائح سلوك وظيفي وغيرها من اللوائح.


وأكد أنه سيتم عقد جمعية عمومية "غير عادية"، مشيرا إلى أن القانون يمثل انفراجة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، ويتضمن مواد لدعم حرية التطوع، وأخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، ولذا فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

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