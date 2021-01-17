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محافظات

مبالغ مادية وهدايا عينية.. الأورمان تدعم زواج ألف فتاة يتيمة في الدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:12 م
حفل زواج جماعي
حفل زواج جماعي
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همت الحسينى
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان اليوم الأحد  أن الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الدقهلية وأنه ضمن خططها لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات الى اتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن .

وأوضح شعبان أن جمعية الأورمان دعمت زواج 20 ألف فتاة يتيمة بمحافظات الجمهورية المختلفة منهم ألف فتاة بالقرى الاكثر احتياجًا بالدقهلية من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية . 

وأشار  إلى أن الأورمان قد أطلقت مؤخرًا مبادرة "خير بالتقسيط"  وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين .

واختتم شعبان أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة الدقهلية، حيث نجحت في دعم اتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة .
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