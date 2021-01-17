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تعليم

بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء .. "البحوث الفلكية" يعقد محاضرة أونلاين الثلاثاء

الأحد 17/يناير/2021 - 12:45 م
المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية
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أحمد الشاهد
يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية محاضرة بعنوان "المركزات الشمسية و تطبيقاتها" بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك و الفضاء و الجمعية العلمية للفلك و الفضاء أونلاين عبر تطبيق "زووم" 

وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 يناير 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً ، ويحاضر فيها الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء ، وللراغبين في الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://zoom.us/j/93304557238?pwd=eWVDcTBPaWR1MVFNczFpeXJmamY4Zz09

يأتي ذلك في إطار سلسلة المحاضرات التي تعقدها الجمعية العلمية للفلك والفضاء ، وبرعاية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء .

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، يستفبل كافة الأسئلة الواردة من هواة الفلك ، بشأن الظواهر الفلكية التي نشهدها والإجابة على جميع الاستفسارات ، والتأكيد على عدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة .
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