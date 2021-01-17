بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء .. "البحوث الفلكية" يعقد محاضرة أونلاين الثلاثاء

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية محاضرة بعنوان "المركزات الشمسية و تطبيقاتها" بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك و الفضاء و الجمعية العلمية للفلك و الفضاء أونلاين عبر تطبيق "زووم"





وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 يناير 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً ، ويحاضر فيها الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء ، وللراغبين في الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي :





https://zoom.us/j/93304557238?pwd=eWVDcTBPaWR1MVFNczFpeXJmamY4Zz09





يأتي ذلك في إطار سلسلة المحاضرات التي تعقدها الجمعية العلمية للفلك والفضاء ، وبرعاية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء .





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