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أخبار البلد

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد، قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.


ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.


وجاءت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

 شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.


وجاء القرار كما يلي:
رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل
رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل
رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل
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