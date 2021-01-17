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محافظات

استجابة لمطلب نائبة المنوفية.. توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى حميات شبين الكوم

الأحد 17/يناير/2021 - 12:43 م
الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب
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مروة فاضل
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنه تقرر توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى حميات شبين الكوم بناء على طلب مقدم لقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة وذلك خلال أيام.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور أن مستشفى حميات شبين الكوم تخدم معظم أهالى محافظة المنوفية وتستقبل حالات الحميات ومرضى كورونا وتحتاج إلى أشعة مقطعية لسرعة تشخيص الحالات ويوجد بها عناية مركزة (باطنة- أطفال) وأنه تم معاينة وتحديد مكان من قبل الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة لتوريد الجهاز خلال أيام.

كما تتابع النائبة هناء سرور مع الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة توفير أجهزة أشعة مقطعية لمستشفتى بركة السبع المركزى وأشمون العام قريبًا.
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