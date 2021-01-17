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رياضة

قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. محمد يوسف يعلن اختراق حسابه على واتساب

الأحد 17/يناير/2021 - 12:35 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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محمد السعيد
أعلن محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي اختراق حسابه على موقع واتساب، وذلك قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها اليوم الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وكتب محمد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل التجتماعي "تويتر": أصدقائى و أحبائى الأعزاء، تم اختراق الواتس أب الخاص بى و أى رسالة توصل لأى حد فهى ليست مني".

وتابع محمد يوسف: "جارى العمل على أسترجاع الحساب فى الوقت الحالى، فبرجاء عدم التعامل نهائى مع اى رسائل حاليًا..وشكرًا لتفهمكم".

كان اختار محمد يوسف، 22 لاعبًا بمعسكر الفريق بالإسكندرية لمواجهة الأهلي، وهم: فى حراسة المرمى محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي. 

خط الوسط: محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا ومحمد بسيوني وموسى دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان.

خط الهجوم: أحمد علي وفادي فريد.
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