على مساحة 1605 أمتار.. إزالة 9 تعديات على أراض زراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - كوم حماده - أبوالمطامير)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.







وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعد على مساحة 1605 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقرى الوفائية وطيبة عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 525 مترا خارج الحيز العمراني بزمام الجمعية الزراعية بكفر العيص بكوم حماده عبارة عن سياج من الزوايا الحديد مثبت بقواعد خرسانية وتم ردم باقي الحفر.

- إزالة 5 حالات تعد في المهد علي أرض زراعية بمساحة 380 م عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبوالمطامير.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - شبراخيت - بدر)، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 275 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 175م2 بقرى لقانة وزمزم بشبراخيت عبارة عن مغسلة فى قرية ومسطح خرسانى لعمل مغسلة سيارات.

- إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية طيبه بالدلنجات بمساحة 100 متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض.

- إيقاف أعمال مخالفة لصب سقف دور ثاني علوي بدون ترخيص على أرض زراعية خارج الحيز بمنطقة الفيروز بمركز بدر و تم التحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (حوش عيسى - الدلنجات - بدر)، الأربعاء الماضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 807 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 442 مترا بنطاق قرية أبوالشقاف بحوش عيسى عبارة مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 225 مترا بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على مساحة 140م2 داخل الحيز العمراني بقرية الإيمان (ط) بنطاق وحدة عمر مكرم ببدر.

- إزالة لأعمال بناء مقابر مخالفة في المهد بدون ترخيص بقرية أبو بكر الصديق وتم مصادرة المعدات.

ويذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإزالة حالة تعد على الأراضي بمساحة 1800م2 عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بقرية المعدية بجوار سور الميناء.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (كوم حمادة - دمنهور - أبو حمص)، الخميس الماضي، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 2100 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 7 قطع مقسمة ومحاطة بسياج من الصاج تمهيدًا للبناء من الداخل بمساحة 1200 متر خارج الحيز بعزبة الحداد التابعة للوحدة بصفط العنب بكوم حمادة.

كما تم إزالة تعد على أرض زراعية عباره عن أسوار طولية وعرضية على هيئة مقابر إزالة كلية.

- إزالة 4 حالات تعد على مساحة 700 م2 بقرية دسونس أم دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

-إزالة حالة تعدي بمساحة 200م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إيقاف أعمال صبة سقف دور أول مخالف بناحية دسونس علي طريق 105 ومصادرة معدات البناء.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور - إدكو- الدلنجات )، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 980 م2 عبارة عن الآتي:



- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد بمساحة 500م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية والصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم 167 عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا .

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 240 مترا مربعا عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية 6 أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالاتى تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 240م عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وشدة خشبية دور أرضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى وشبراخيت، الثلاثاء الماضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 486م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 360 مترا عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقرى عزب حوش عيسى وأبو الشقاف.

- تنفيذ إزاله فورية فى المهد بمساحة 126م عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية كفر السابى بشبراخيت.

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