ضبط شخصين روجا أدوية مخدرة محظورة عبر فيس بوك

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجارى و تداول السلع مجهولة المصدر ، تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لأدوية مخدرة ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد بورود معلومات وتحريات تؤكد قيام شخصين بالإعلان والترويج لبيع أقراص دوائية مخدرة بدون تصريح والمحظور تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك " بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.





وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتمكن رجال الأمن بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بحلوان وبحوزتهما كمية من الأقراص الدوائية المخدرة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





و إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.