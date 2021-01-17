ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخصين روجا أدوية مخدرة محظورة عبر فيس بوك

الأحد 17/يناير/2021 - 12:49 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
كتب محمد صبري
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجارى و تداول السلع مجهولة المصدر ، تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لأدوية مخدرة ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد بورود معلومات وتحريات تؤكد قيام شخصين بالإعلان والترويج لبيع أقراص دوائية مخدرة بدون تصريح والمحظور تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك " بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة بالمخالفة للقانون.

 وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتمكن رجال الأمن بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بحلوان وبحوزتهما كمية من الأقراص الدوائية المخدرة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

و إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس مسئول صيدلية ومعاونه لبيعهما الأقراص المخدرة بالقاهرة

أمن القاهرة تشن حملة موسعة تسفر عن ضبط 3 تجار مخدرات

تروج عبر "الفيس بوك".. ضبط عقاقير طبية وأدوية تخسيس مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 6 آلاف كتاب مقلد داخل مكتبة بالأزبكية قبل بيعها لطلاب الثانوي

يروجها عبر فيسبوك.. ضبط شخص يتاجر في العقاقير الطبية مجهولة المصدر

مستغلا أزمة كورونا.. ضبط المسئول عن شركة بمدينة نصر جمع أسطوانات الأكسجين

ترشيحاتنا

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

احذر من فعل شائع يحبط أعمالك الصالحة.. علي جمعة يوضحه

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها ٦ أشهر

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بشأن الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

اللاعب يتمسك بالرحيل.. إنبي ينتظر هدية الأهلي فى ميركاتو الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية