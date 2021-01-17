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خبير معلومات: فيس بوك يحقق 7.7 مليار دولار من الإعلانات فقط .. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 01:19 م
الواتس اب
الواتس اب
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ياسمين القصاص

قال الدكتور محمد رفعت، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه قبل اندماج تطبيق واتساب مع فيس بوك في 2014، لم يكن يظهر مشاركة بيانات الواتساب مع فيس بوك حتى هذا العام، لكن ظهرت مؤخرًا تعليمات استخدام لمشاركة بيانات مع تطبيق فيس بوك، متابعا أن وجود العديد من المشاكل التي واجهت تطبيق فيس بوك في حماية معلومات مستخدميه، حيث حدث تسريب بيانات لـ 50 مليون مستخدم عام 2018، وأنه تسرب إلى مستخدمي واتساب قلق وخوف من تسرب بياناتهم، حيث يبلغ عدد مستخدمي التطبيق حوالي 2 مليار مستخدم. 

 

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن عندما واجه تطبيق واتساب هذه المشكلة، فهذا ساعد على إتاحة فرصة لجميع التطبيقات والشركات الأخرى، لاستغلال جزء من الـ 2 مليار مستخدم، فقامت تلك الشركات المستغلة بالشائعات أكثر بعدم مصداقية وشفافية تطبيق الواتس أب.

 

وأشار "رفعت"، إلى أن المشكلة التي تظهر بعد تحديث "واتس اب" هي أن يأخذ التطبيق جزء من بيانات المستخدم، ومنها مواعيد دخول المستخدم التطبيق، اسمه وجميع بيانات التقديم الخاصة به، مضيفا أن هذه النقطة تمت من قبل ولكنها اختيارية على موافقة أو رفض المستخدم على اختراق بياناته، فتم وجود الكثير الذين قاموا الرفض.

 

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن قام التطبيق بوضع اختراق بيناتهم شرطًا أساسيًا لقدرتهم على استخدام هذا التطبيق، مع العلم أن من يوافق على هذا الشرط لم يستطيع استخدام هذا التطبيق.


وأردف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مشكلة مراقبة بيانات مستخدمي السوشيال ميديا أصبحت عن طريق الفيس بوك والواتساب، موضحًا أن حقق تطبيق الفيس بوك حوالى 7.7 مليار دولار من الإعلانات، التي يصل إليها عن طريق تحليل ومراقبة كل ما يبحث عنه المستخدم.

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