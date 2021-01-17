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شاهد.. صرف ثان دفعات المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:17 م
مدير عام منطقة بريد
مدير عام منطقة بريد الجيزة
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ريهام فيكتور
قال جمال شلبي، مدير عام منطقة بريد الجيزة، إن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تصرف حاليًا معاشات كرامة، وذلك لنحو 4000 مستفيد من معاشات تكافل وكرامة. 

وأضاف "شلبي"، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا "بدأنا يوم السبت والأحد بصرف معاشات "كرامة"، وغدًا صرف "تكافل" حفاظًا على سلامة المواطنين واتباع كل الإجراءات الاحترازية". 

وأشار مدير عام منطقة بريد الجيزة إلى أن الشريحة الأولى 2 مليون والشريحة الثانية تكافل 2 مليون، منوهًا إلى أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الاتصالات التي تتجه لمصر الرقمية يتم حاليا تزامنا مع صرف المعاشات والخدمات صرف منحة العمالة غير المنتظمة للدفعة الثانية خلال شهر يناير من  خلال ماكينات "ATM". 

وأوضح أنه كل من يواجه أي مشكلة في الصرف من خلال الفيزا يتم الصرف له من مكتب البريد، وتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لفتح منافذ إضافية في مدارس ومراكز الشباب.

وأشار مدير عام منطقة بريد الجيزة إلى أنه على مستوى منطقة الجيزة تم فتح 10 مدارس و5 مراكز شباب لصرف المعاشات لعدم التزاحم والحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية.
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