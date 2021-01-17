بتكلفة 400 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي كفر دنوهيا بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمختلف القري والمراكز، تزامنًا مع خطة الدولة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة وتدعيمًا لمشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي كفر دنوهيا ومحطات رفع مشروع صرف صحي قرى (دنوهيا – الزهراء – كفر أباظة – أنشاص البصل – طهره حميد) بمركز الزقازيق، والمُقامة بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه لتعمل بطاقة استيعابية 14 ألف م3/ اليوم، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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وقدّم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحا تفصيليا عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلي أنه تم بدء تنفيذ المشروع في نهاية عام 2018 م ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع ودخوله الخدمة الفعلية نهاية العام الجاري، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة 75 % وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ أحواض التهوية البيولوجية للمحطة للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة ، مؤكدًا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القري والمراكز.

شدّد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنة لهم

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع صرف صحي قرية كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق والمُقام بتكلفة مبدئية 70 مليون جنيه، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها وللمساهمة في تقديم مشروع صرف صحي آمن وسلم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

إستمع المحافظ من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى شرح تفصيلي عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في يونيه 2018 م ، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90 % شبكات ، و 95 % أعمال مدنية ، حيث من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة استيعابية 140 لتر / ث لخدمة أهالي قرية كفر يوسف سلامة و 12 قرية مجاورة لها مشيرا الي انه جاري التنسيق لتوريد المحولات وإطلاق التيار الكهربي للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة مطلع الشهر القادم ودخولها الخدمة الفعلية لتمثل إضافة لقطاع الصرف الصحي بمركز الزقازيق.

تجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرفة التشغيل والطلمبات للتأكد من الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مشيدًا بالجهد المبذول في تنفيذ الأعمال داخل المحطة.

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 11مشروعاً بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزقازيق مابين إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات انحدار وبتكلفة إجمالية 2 مليار و196 مليون جنيه ، منوهًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.