خارج عن السيطرة.. لبنان يواجه خطر تزايد إصابات كورونا.. توجه لتمديد الإغلاق الشامل بعد امتلاء المستشفيات.. تحذير خطير بعام من المعاناة وسط وصول اللقاح.. والوفيات ترتفع إلى الضعف

أرقام صادمة.. لجنة كورونا بلبنان: وفيات كورونا زادت إلى الضعف

مع زيادة إصابات كورونا.. توجه لتمديد الإغلاق بلبنان

مسئول: وصول اللقاحات لا يعني انتهاء كورونا.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام









أصبح لبنان في وضع مقلق ومرحلة غامضة، في خضم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية وامتلاء المستشفيات بالمرضى، برغم فرض البلاد الخميس الماضي، الإغلاق الشامل الذي أصدره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي الوباء.





وقالت مصادر طبية لصحيفة "السياسة" الكويتية، إن الأسابيع المقبلة ستكون ثقيلة الوطء على اللبنانيين، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لمستويات قياسية مخيفة.





وأضافت أن هناك توجها رسميا لتمديد الإغلاق الشامل أسبوعا، وتراجع الملفات الساخنة في لبنان أمام ملف التفشي غير المسبوق لوباء كورونا.





وكانت السلطات الصحية في لبنان، سجلت أمس، السبت، 5872 إصابة جديدة و41 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ودعت المصادر اللبنانيين إلى "الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل، انتظارًا لوصول لقاح كورونا الذي سيعطي أملًا بإمكانية بدء العد العكسي لنهاية الوباء".





من جانبه، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الدكتور فراس الأبيض، امتلاء أسّرة المستشفيات الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بما فيها أقسام الطوارئ، ما يعكس الوضع السيئ الذي وصلت إليه البلاد.





وقال الأبيض، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد: "للأسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون حول امتلاء أسرة الكورونا في المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ هو توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت وجبل لبنان، والنبطية، كان الله بعون المرضى وأهاليهم، كان الله بعون الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية".





وكان نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون قال في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا فضلًا عن امتلاء أقسام الطوارئ، مؤكدا أنه لا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثًا عن سرير.





كما كشف المسئول عن الإحصاءات في لجنة كورونا بلبنان، نبيل رزق الله، عن ارتفاع عدد الأسرة بالعناية المركزة بمقدار 165 خلال الأسبوع الأخير.





وأضاف رزق الله لشبكة "LBCI" اللبنانية، أن أعداد ضحايا كورونا أصبحت مخيفة، لافتا: "هذا الأسبوع مثلًا، ارتفعت الوفيات من 100 الى 211 ، أي ضعفها، والرقم سيرتفع في الأسابيع المقبلة".





أما بالنسبة للقاحات، أوضح أن لبنان سيتلقى نحو مليونين جرعة و600 ألف للاجئين.





فيما أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حمد حسن، بيانًا بشأن أحدث التطورات الخاصة بفيروس كورونا واللقاحات المقرر الحصول عليها، وذلك لمواجهة الضغط الذي أصبحت فيه البلاد لمواجهة تفشي الوباء.





وحسب موقع "لبنان 24"، قال البيان، إن الوزارة تسلمت فجرًا 18 جهاز تنفس كاملا (ICU Ventilators)، لاستخدامه في أقسام العناية المركزة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، ويشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات اشترتها الوزارة في شهر مارس الماضي من قرض البنك الدولي، وتأخر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد.





وأوضحت أنه تم البدء في توزيع الأجهزة بمتابعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن بحسب الضرورة.

كما تضمنت الدفعة التي تم تسلمها الوزارة أجهزة أكسيجين بالأنف عالية الضغط (High Flow Nasal Cannula Devices)، وبدأ توزيعها على سبيل هبات أو إعارات للمستشفيات الخاصة والحكومية التي تشهد ضغطا كبيرا وتبدي تعاونا جديا لمصلحة مرضى كورونا، وفق الآتي: 48 جهازا لـ25 مستشفى خاصا و42 جهازا لـ13 مستشفى حكوميا في مختلف المحافظات.

وتترقب الوزارة في وقت قريب وصول دفعة إضافية من أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها بالمنهجية نفسها على مستشفيات حكومية وخاصة.





وبالنسبة للقاح كورونا، طمأن حمد بأنّ الاتصالات قائمة على جميع الأصعدة لتأمين اللقاح من عدة مصادر رسمية وخاصة بالتعاون مع كل المبادرين، خصوصا بعد إقرار الهيئة العامة لمجلس النواب القانون الخاص بتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا".





ودعا وزير الصحة المواطنين إلى وجوب الالتزام بأعلى درجات الانضباط في هذه المرحلة الخطيرة من التفشي الواسع للوباء.





فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، أن اللقاح سيصل الى لبنان في شهر فبراير، على أن تصل 250 ألف جرعة في الربع الأول من السنة، وسيتلقى 125 ألف مواطن الجرعة الأولى، آسفا أن يصبح موضوع اللقاح شعبويا.





وأكد البرزي حرص الحكومة على أن يدخل الى البلد اللقاح الأفضل لأن لبنان لا يحتمل أن يكون حقل تجارب، لافتا: "من الناحية العلمية والتنظيمية اللبنانيون في أيادي أمينة رغم الإمكانات المتواضعة".





وأشار البزري الى أن وصول اللقاحات لا يعني أن الموضوع انتهى، لأن أمامنا ما يقارب العام من المعاناة والالتزام، حتى نستطيع أن نمرر هذه المرحلة الصعبة.