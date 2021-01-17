ما سر ذيوعها؟ .. ثالث لغات العالم انتشارًا

تعتبر اللغة الإنجليزية هي ثالث أكثر اللغات الأم انتشارًا في العالم بالإضافة إلى انتشارها الكبير في العالم بسبب التأثيرات العسكرية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية للإمبراطورية البريطانية ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية وتعد هي اللغة الوحيدة الموجودة بالقارات الخمس بجانب اللغة الفرنسية، وتكتب في بلدان الشام والعراق إنكليزية هي لغة جرمانية نشأت في إنجلترا.





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فقد نشأت من عدة لهجات، حيث أنها أصبحت الآن تحت مسمى يطلق عليه اللغة الإنجليزية القديمة، والتي جلبت إلى بريطانيا العظمى من قبل المستوطنين الأنجلوسكسونيين في بداية القرن الخامس. وتأثرت بلغة النورس القديمة من قبل غزاة الفايكنك وذلك بعد فتح النورمان.





وتطورت الإنجليزية القديمة إلى الإنجليزية الوسطى، مستعيرة بقوة من المفردات والعادات الهجائية للنورمان (الإنجليزية - الفرنسية). ومن ذلك على نحو كبير تطورت اللغة الإنجليزية الحديثة بجانب التغير الكبير في الحروف اللينة الذي بدأ في بداية القرن الخامس عشر في إنجلترا، واستمر في اكتساب كلمات أجنبية من لغات مختلفة وكما كان يشكل كلمات جديدة أيضًا ، وتم بناء عدد كبير من الكلمات الإنجليزية وبخاصة الكلمات الخاصة بالتقنية على أساس جذور من اللاتينية واليونانية القديمة.





وقد لاقت اللغة انتشارا واسعا وملحوظا في العالم العربي وخصوصًا الخليج العربي بسبب تطور الحياة بشكل عام والسياحة بشكل خاص مثل الإمارات وقطر ولها انتشار قوي في السعودية بسبب تطور الحياة وشهدت نقلة نوعية في الآونة الأخيرة وبسبب الحجاج واختلاف لغاتهم فمن الأسهل التعامل معهم باللغة الإنجليزية. أما في دول المغرب العربي نرى أن انتشار اللغة الإسبانية والفرنسية بسبب الاحتلال الفرنسي والقرب الجغرافي.

كما كان انتشار اللغة الواسع سببًا في وجود لهجات عديدة لها، كما أنها مكون أساسي في العديد من اللغات الهجينة فقد غابت الراء الساكنة في الإنجليزية البريطانية والأسترالية، لكنها بقيت في معظم اللهجات الأمريكية والكندية والاسكتلندية والأيرلندية. في إنجلترا، ويع الفرق الأكبر هو بين لهجات الشمال والجنوب، وفي أمريكا تختلف لهجات الشمال الشرقي والجنوب الشرقي عن لهجة المناطق الأخرى. لهجة اسكتلندا التقليدية تختلف كثيرًا عن اللهجات الأخرى في الأصوات والمفردات، ففي رأي البعض أصبحت لغة مختلفة وليست لهجة، ولهجة البحر الكاريبي الكريولية كذلك.





وإذا فتشنا التاريخ نجد أن مقدارًا كبيرًا من المفردات جراء الاحتكاك المباشر، الذي زاد التماس اللغوي الإنجليزي مع جملة المفردات العربية التي رست في صلب لغات أوروبا، غير أن السنوات اللاحقة، لاسيما بدءًا من القرن الثامن عشر، حتى القرن العشرين، شهد مزيدًا من التماس اللغوي. كان هو الآخر مصدرًا لدخول بعض الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية. صحيح أن التبادل اللغوي في العصر الحديث، أخذ ينشط في الاتجاهين، لا سيما من الإنجليزية إلى العربية، لكن اللغة الإنجليزية اكتسبت حديثًا بعض المفردات العربية. وهذه الظاهرة قد تكون مستمرة إلى يومنا هذا.

ليس هناك إجماعٌ أكاديمي حول عدد المفردات ذات الأصل العربي في الإنجليزية. في دراستة الشهيرة حول هذه الظاهرة، قدم الباحث الإنجليزي والت تايلور التقدير الأعلى، وهو حوالي الألف مفردة، غير أنه نفسه أشار إلى أن أغلب هذه المفردات قد خرجت من التداول، وأن عدد المفردات التي لا تزال شائعة إلى حد ما يناهز 260 مفردة لا غير. بعد ذلك بأربعين سنة تمامًا، أحصت ساهرة عبدالحميد السيد عدد المفردات العربية التي لا تزال على قيد التداول في الإنجليزية فوجدتها 515 مفردة. من المفيد في هذا السياق أن نذكر الدراسة التي وضعها تشارلز أوغاستوس فنل عام 1892، والتي أحصت في الإنجليزية 225 مفردة ذات أصل عربي، ذلك لأنها لم تكتفِ بإحصاء المفردات العربية بل قامت أيضًا بمقارنة باقي اللغات على الإنجليزية. وقد أتت العربية حسب هذه الدراسة في المرتبة السابعة (مسبوقةً من قِبل اللاتينية فالفرنسية والإيطالية والإسپانية واليونانية والهندية). بعد ذلك بحوالي قرن، أي عام 1987، قام دايڤد بارنهارت بمقارنة مماثلة، وأتت النتيجة شبيهة، حيث حلّت العربية في المرتبة السادسة (بعد الفرنسية فاليابانية والإسپانية والإيطالية واللاتينية) (المرجع نفسه).

فضلًا عن ذلك، فقد شغفت العربية العقول الإنجليزية في العلم والأدب، وهناك العديد من الأمثلة التاريخية على ذلك. فقد سافر الباحث الإنجليزي آدلر أوف باث في أوائل القرن الثاني عشر إلى جنوب مضيق المانش لكي يدرس العربية، وقام بترجمة لوائح الخوارزمي الفلكية إلى اللاتينية، إلا أنه لم يكن وحيدًا في نشاطه هذا، بل كان عدد لا يستهان به من الأكاديميين الإنجليز يقومون باستطلاعات نحو القارة الأوروپية سعيًا وراء مخطوطات عربية يقومون بترجمتها إلى اللاتينية، وكانت الدراسات العربية حقلًا أكاديميًا هامًا. حتى أن جامعة أوكسفورد استحدثت منصبها الأول للپروفيسور اللاودي للغة العربية عام 1636، وقد شغله آنذاك إدوارد پوكوك الذي كان قد ألف كتابًا اسمه «نبذة عن تاريخ العرب»

الأكاديمية التي قام بها إ.و.لاين لكتاب "تسالي الليالي العربية" (40-1838)» (كاي 1994).

و اليوم، توجد المفردات العربية في شتى المجالات في اللغة الإنجليزية، وللعد لا للحصر نذكر بأن المتكلم بالإنجليزية يستخدم كلماتٍ عربية عن قصد أو بغير قصد كما يلي: في العمارة، وفي علوم الحيوان والطير، وفي الملابس والقماش، وفي علوم الكيمياء والألوان والمعادن، وفي ميدان الطعام والشراب، وفي الجغرافيا والسفر وعلم الفلك، وفي الأمور المنزلية والحياة اليومية، وفي الغناء والموسيقى، وفي المسرح، وفي مجال التبرج والتزيّن، وفي عالم النبات، وفي العلوم والرياضيات، وفي الرياضة، وفي التجارة والمال.

وإذا ما أردنا تلخيص حكاية اللغة العربية مع اللغة الأنجليزية، فإن النتيجة كالتالي: أتى تأثير العربية نتيجة لغات وسيطة كاللاتينية القرَوسطية والفرنسية، وعدد المفردات العربية فيها التي لا تزال على قيد التداول يقارب 400 مفردة. إتجاهيًا، الوجود اللغوي العربي في الإنكليزية إلى تضاؤل.

حدث الجزء الأكبر من تأثير العربية في لغات العالم القديم، على الأخص، بين القرنين الثامن والثاني عشر ميلاديين، غير أن اللغة العربية ظلت تقريبًا هي اللغة الأولى في العالم، في مجالات التجارة والعلوم والدبلوماسية، نحوًا من ألف سنة. تمت ترجمة معظم المؤلفات الإغريقية الكلاسيكية العلمية والفلسفية إلى العربية في القرن التاسع. وانطلاقًا من هذا الأساس، حقق العلماء العرب في مجالات الدراسات الثقافية أو الإنسانية والعلوم والطب والرياضيات تقدمًا كبيرًا في المعرفة. ومن خلال هذا التواصل، والإنصهار المعرفي، والتلاقي بين حضارات وثقافات متنوعة، قدم العرب إسهاماتهم التي نُقلت بعد ذلك إلى أوروبا، مما أتاح لهذا الأثر اللغوي البقاء في اللغة الإنجليزية بشكل مباشر أو غير مباشر. إِلاّ أن النتاج البشري المادي أو المعنوي؛ كونية إنسانية عامة، لا تقتصر على فئة أو حضارة بشرية دون أخرى. ومن خلال المكانة التي تتمتع بها اللغة الإنجليزية في وقتنا الحاضر، على الصعيد الدولي في الحياة السياسية والتجارية والأمنية والإتصالات والترفيه والتواصل ووسائل الإعلام والسياحة والتعليم ومجالات أخرى متعددة، مما يمنح الإنجليزية مناخ التأثير اللغوي وقد أصبحت اللغة العالمية الأولى والأسرع انتشارًا في العالم.