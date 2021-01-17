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حوادث

خطر على الصحة العامة.. إحباط ترويج 46 ألف قرص خاصة بعلاج الأمراض المزمنة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:06 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبري
تمكّن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 46 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة" مجهولة المصدر، ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة.

وتبيّن من الفحص أن المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة ، وإحباط طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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