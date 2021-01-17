خطر على الصحة العامة.. إحباط ترويج 46 ألف قرص خاصة بعلاج الأمراض المزمنة

تمكّن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 46 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة" مجهولة المصدر، ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة.





وتبيّن من الفحص أن المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة ، وإحباط طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.