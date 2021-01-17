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حوادث

مصرع طفل وإصابة جده صدمتهما سيارة نقل في أبنوب بأسيوط

الأحد 17/يناير/2021 - 01:37 م
انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق
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إيهاب عمر
لقي طفل مصرعه وأصيب جده إثر اصطدام سيارة نقل بهما بطريق أسيوط / أبنوب أمام قرية كوم أبوشيل. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وقوع حادث سيارة نقل بشخصين بقرية كوم أبوشيل ووقوع حالة وفاة وإصابة وانقلاب السيارة وإغلاق الطريق. 

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص مصرع "محمد. ع. ش" طفل وإصابة جده إثر 
اصطدام سيارة نقل محملة بالدقيق بهما أثناء مرورها بطريق أسيوط /أبنوب أمام القرية، كما نتج عن الحادث انقلاب السيارة وإغلاق الطريق بالكامل. 

وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتحويل حركة السير إلى طريق بديل لحين الانتهاء من رفع السيارة من نهر الطريق.
مصرع طفل وإصابة جده صدمتهما سيارة نقل في أبنوب بأسيوط
مصرع طفل وإصابة جده صدمتهما سيارة نقل في أبنوب بأسيوط
مصرع طفل وإصابة جده صدمتهما سيارة نقل في أبنوب بأسيوط
مصرع طفل وإصابة جده صدمتهما سيارة نقل في أبنوب بأسيوط
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