بدون أدوية.. نصائح وعلاجات طبيعية لـ عوامات العين

عوامات العين هي نقاط في رؤية الشخص تبدو وكأنها تطفو بعيدًا عندما يحاول الشخص النظر إليها مباشرة، تتكون من الجسم الزجاجي للعين وفي معظم الحالات تكون طبيعية تمامًا، يعتبر الجسم الزجاجي هو مادة شفافة شبيهة بالهلام تملأ معظم العين.





عادة لا تتطلب عوامات العين علاجًا لأنها لا تسبب أي ضرر للبصر ومع ذلك ، في بعض الحالات قد تجعل عوامات العين من الصعب الرؤية وتتطلب إزالتها لاستعادة البصر.





اقرأ إيضا..





قد تكون عوامات العين أيضًا علامة مبكرة على مشكلة أساسية ، مثل تلف شبكية العين، فهناك بعض العلاجات الطبيعية لعوائم العين تتضمن العديد من التغييرات في نمط الحياة حاول القيام بما يلي وفقا لما نشره موقع nvisioncenters:

- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالأطعمة المضادة للالتهابات.

- ضع الكمادات الساخنة والباردة لمساعدة عينيك على الاسترخاء.

- قم بتدليك صدغيك بلطف وعينيك مغلقة.

- قم بتمارين العين، مثل تدوير عينيك والتركيز على جسم متحرك، لبناء مقاومة للتعب وتقليل العوائم.

- تقليل وقت النظر إلى الشاشة.

- ارتداء النظارات الواقية، مثل النظارات الشمسية والنظارات المزودة بشاشات الكمبيوتر.

- اشرب الكثير من الماء للمساعدة في تخليص الجسم من السموم التي يمكن أن تؤدي إلى العوائم.

- تناول مكملات الفيتامينات اليومية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وبيتا كاروتين، والسيلينيوم، واللوتين، وسبيرولينا، وكلوريلا، والطحالب الخضراء المزرقة، والفيتامينات A ،C، وE.

- احصل على قسط جيد من الراحة وامنح عينيك وقتًا للاسترخاء.



