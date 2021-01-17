تعافي 12 مريضًا بكورونا وخروجهم من حميات منوف

تفقدت الدكتورة رشا محمود خضر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مستشفى حميات منوف وتم متابعة صيانة شبكة الغازات وتركيب محطة 180 مترا وتركيب منظمات خزان وذلك بالمشاركة المجتمعية وكان يرافقهم أثناء المرور مسئولين صيانة المديرية بقيادة المهندس حسن الحفناوي ، مدير إدارة الورش والصيانة بالمديرية، والمهندس محمد عبد الباسط.





وتم أثناء الزيارة تفقد المرضى خروج عدد 12 مريضاً تم إتمام شفاؤهم وتحسن حالتهم الصحية وتم التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.



