ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

امتحانات الفصل الدراسى الأول اونلاين أم حضوريا بالكلية.. عميد آداب القاهرة يجيب

الأحد 17/يناير/2021 - 03:03 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد التأجيل فى ظل وجود جائحة كورونا. 

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، إنه لم يتم تحديد شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول، والكلية تنتظر قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يحدد إذا كان الامتحانات ستكون إلكترونيا أم حضوريا بالكلية. 



وأضاف كامل " أن الكلية مستعدة لأى شكل إذا كان حضوريا فتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الاصابة بأى سوء، واذا كان الكترونيا فالكلية لديها منصة تعليمية مؤهلة وجاهزة لأداء الامتحانات. 


وقد أوضح عميد الكلية حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرار تحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة الفصل الدراسى الأول. 

وقال "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لأننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع فى الدراسة وليس التقليل. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة: لا يوجد تقليل للمقررات الدراسية إلا لـ طلاب ذوي الهمم فقط

منصة تعليم احترافية.. آداب القاهرة تكشف سبب توقعاتها بنجاح التعليم عن بعد هذا العام

عميد آداب القاهرة: تواصل إلكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر blackboard

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على كليات تقدم الأنشطة الطلابية أونلاين

عميد أداب القاهرة يكشف الأنشطة الطلابية المتاحة أونلاين

عميد آداب القاهرة يكشف حقيقة تقليل المقررات الدراسية

ترشيحاتنا

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

لن تنام مرة أخرى.. فتاة تلتقط فيديو محرجا لصديقتها أثناء النوم

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية