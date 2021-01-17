امتحانات الفصل الدراسى الأول اونلاين أم حضوريا بالكلية.. عميد آداب القاهرة يجيب





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، إنه لم يتم تحديد شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول، والكلية تنتظر قرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يحدد إذا كان الامتحانات ستكون إلكترونيا أم حضوريا بالكلية.









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وأضاف كامل " أن الكلية مستعدة لأى شكل إذا كان حضوريا فتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الاصابة بأى سوء، واذا كان الكترونيا فالكلية لديها منصة تعليمية مؤهلة وجاهزة لأداء الامتحانات.









وقد أوضح عميد الكلية حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرار تحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة الفصل الدراسى الأول.





وقال "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لأننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع فى الدراسة وليس التقليل.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن طريقة امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد التأجيل فى ظل وجود جائحة كورونا.