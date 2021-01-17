صحة المنوفية: دعم مستشفى أشمون للعزل بـ 110 أسطوانات أكسجين

تسلّمت مستشفى أشمون المخصصة للعزل الصحي، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، 110 اسطوانات أكسجين و15 منظماً بدعم من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتنسيق مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعد طلب إدارة المستشفى وأهالي أشمون كدعم للمنظومة الطبية بالمستشفى.





وأكد وكيل الوزارة أن هذه الظروف تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدنى والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالي مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظة لتقديم نموذج فى تحمل المسؤولية .



